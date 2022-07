VfL Wahrenholz gelingt ein klarer Testspielsieg

Die Beine waren bei beiden Teams schwer, das Ergebnispendel schlug am Ende dennoch deutlich in eine Richtung aus. Im Testspiel gegen den Bezirksligisten TSV Hillerse hat Landesliga-Aufsteiger VfL Wahrenholz mit 5:1 (2:1) die Oberhand behalten. Das wollte Trainer Thorsten Thielemann allerdings nicht überbewerten: „Das war ein Sommerkick. Hillerse hatte zwei Tage Trainingslager in den Knochen, wir haben am Donnerstag gespielt und dann noch mal trainiert. Dass irgendwann die Kraft gefehlt hat, ist verständlich.“

Dennoch ging es den Wahrenholzern auch darum, sich in Sachen Spielweise schon auf die Landesliga vorzubereiten. Dort wird es darauf ankommen, sich kompakt zu präsentieren. „Wir haben Hillerse spielen lassen und unsere Konterchancen genutzt“, so Thielemann.

Perfekte Bedingungen in Meinersen für den TSV Hillerse

Auch dessen Gegenüber André Brömel zeigte sich nicht unzufrieden mit dem Test und vor allem mit dem Trainingswochenende insgesamt, das seine Mannschaft in Meinersen absolvierte. „Wir müssen an die SV Danke sagen, es waren super Bedingungen für uns. Vor allem den Samstag haben wir sehr gut genutzt und viel im taktischen und konditionellen Bereich gemacht.“

Daran dürfte auch die Niederlage gegen Wahrenholz nichts ändern. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Alle waren müde, hatten schwere Beine“, sagte Brömel, dem aber 20 Minuten vor der Pause gut gefallen hatten. Doch seine Mannschaft belohnte sich nicht. Tim Ziegler traf zwar zum 1:0, Marlon Hanse und Jan Reitmeier drehten die Partie aber noch vor der Pause.

Nach Wiederbeginn schraubte ein effizienter VfL das Resultat in die Höhe. Brömel: „Wahrenholz hat uns physisch über 90 Minuten den Schneid abgekauft. Das Ergebnis ist mindestens ein Tor zu hoch, wir haben aber verdient verloren.“

Tore: 1:0 Ziegler (28.), 1:1 Hanse (30.), 1:2 Reitmeier (41.), 1:3, 1:5 Schön (53., 89.), 1:4 L. Koch (73.).

Weitere Testspiele mit Gifhorner Beteiligung

FSV Adenbüttel Rethen – SV Viktoria Woltwiesche 2:2 (1:1). Tore: 0:1, 2:2 Woltjes (30., 75.), 1:1 Sendzik (30.), 2:1 Kröger (51.).

TSV Germania Lamme – FC Brome 1:4 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 Werner (12., 25.), 0:3 Mühe (31.), 0:4 Chaaban (41.), 1:4 Schuller (86.).

