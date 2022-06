Rumpfteam des SSV Kästorf erlebt Debakel in Schöningen

Von dem, womit sie die FSV Schöningen im Bezirkspokal-Achtelfinale Mitte April an den Rande einer Niederlage gebracht hatten, waren die Fußballer des SSV Kästorf im Landesliga-Spiel am Mittwochabend meilenweit entfernt – insbesondere personell. Der SSV ging nach ordentlichem Auftakt noch mit 0:8 (0:2) baden.

Die Kästorfer waren mit einem Rumpf-Aufgebot angereist. Top-Torjäger Jannes Drangmeister (28 Saisontreffer) stand zwar – anders als bei der jüngsten 1:4-Niederlage des SSV gegen Eintracht Braunschweig II – wieder im Aufgebot, für ihn reichte es aber nur zu einem Kurzeinsatz gegen Ende der Partie. Stattdessen stand neben dem 42-jährigen „Nedi“ Su­botic auch Trainer Sajmir Zaimi (46) beim Anpfiff auf dem Feld.

Die Gäste igelten sich zu Beginn erwartungsgemäß hinten ein – und hatten mit dieser Taktik etwas mehr als eine halbe Stunde auch Erfolg. Die Schöninger liefen an, fanden in der dicht gestaffelten SSV-Defensive aber keine Lücken. Die Folge war eine Vielzahl an Eckbällen für die Gastgeber, aber eine Null in der Statistik der klaren Torchancen. So war es auch bezeichnend, dass der Führungstreffer der FSV dann aus einer verunglückten Kästorfer Klärungsaktion resultierte: Der frühere Isenbütteler Petrus Amin schlug den Ball scharf nach innen, Christian Palella lenkte ihn unglücklich ins eigene Netz ab. Den Schöningern war’s egal – der Bann war damit gebrochen. Amin besorgte nach einem Steilpass den 2:0-Pausenstand.

Im zweiten Abschnitt nahm das Kästorfer Schicksal dann seinen Lauf: Den Gästen fiel es immer schwerer, dem Druck des spielstarken Tabellenführers etwas entgegenzusetzen. „Wir waren stark ersatzgeschwächt, wollten es aber sportlich zu Ende bringen“, sagte Zaimi, der selbst bis zur 66. Minute durchhielt, und betonte: „Wir haben alles gegeben. Mehr war einfach nicht möglich.“

SSV: Hoßbach – Tsampasis (84. Drangmeister), Düsterhöft, Palella, Zaimi (66. Vocht), Schöttle, Brand, Subotic, Demirci, Brendler, Kröger.

Tore: 1:0 Eigentor Palella (33.), 2:0 Amin (42.), 3:0, 4:0 Bremer (47., 49.), 5:0 Evers (60.), 6:0 Goebel (63.), 7:0 Eigentor Tsampasis (70.), 8:0 Kohl (85.).

hjt

