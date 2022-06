1:2 bei der Eintracht – Isenbüttels Abstieg ist besiegelt

Isenbüttel. Der Fußball-Landesligist trifft gegen Eintracht Braunschweig II zweimal den Pfosten, verliert mit 1:2 und muss wieder runter in die Bezirksliga.

Sein Treffer reichte nicht: Mikail Altmis (am Ball) und der MTV Isenbüttel verloren mit 1:2 bei Eintracht Braunschweig II – und sind damit abgestiegen.

Aus und vorbei – das war’s! Nach einer 1:2 (0:0)-Niederlage bei Eintracht Braunschweig II ist der Abstieg des MTV Isenbüttel aus der Fußball-Landesliga praktisch besiegelt. Konkurrent KSV Vahdet Salzgitter spielte 1:1 gegen den SSV Nörten-Hardenberg und liegt somit vor dem letzten Spieltag drei Punkte und 23 Tore vor den Hehlenriedern.

MTV Isenbüttel trifft zweimal nur den Pfosten

Die Isenbütteler, sie sind in dieser Saison ja dafür bekannt, dass sie die Anfangsphase gerne mal verschlafen. Doch im Braunschweiger Nachwuchsleistungszentrum waren die Hehlenrieder diesmal gleich hellwach, aber eben auch glücklos. Bei einem Schuss von Eduard Sening musste sich Eintracht-Keeper Tobias Bremer, zur neuen Saison in Diensten des SSV Kästorf, schon gehörig strecken, um das Leder noch an den Pfosten zu lenken – das hätte das 1:0 für die Gäste nach nicht einmal 120 Sekunden sein können.

Und auch in der 13. Minute verhinderte das Aluminium die Isenbütteler Führung. Nach einem langen Ball setzte Mehmet Hajdaraj geschickt gegen Nils Gehde nach, eroberte den Ball, zog flach ab – und traf ebenfalls nur den Pfosten.

Die Isenbütteler verteidigten geschickt

Doch damit hatten die Gäste vorerst für lange Zeit ihr Pulver verschossen – und fanden offensiv bis zur Pause praktisch nicht mehr statt. Die Eintracht war zwar bemüht, doch die Isenbütteler verteidigten geschickt. Zwei Distanzschüsse durch Nils Gehde (36.) und Jan Schenk (37.) – mehr brachten die Braunschweiger offensiv nicht zustande. Folgerichtig ging es torlos in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang wurden die Hehlenrieder dann gleich eiskalt erwischt: Nathan-Rafael Wahlig erzielte mit einem 20-Meter-Freistoß ins obere rechte Eck die 1:0-Führung für die Eintracht (50.). Und nur zehn Minuten später führte ein ziemlich einfaches Gegentor zum 2:0 – Flanke von rechts, in der Mitte köpfte Leandro Almeida Vieira unbedrängt ein.

Anschlusstreffer reicht dem MTV nicht

Die Isenbütteler gaben sich jedoch nicht geschlagen: Mikail Altmis (69.) verkürzte auf 1:2. Der MTV versuchte in der Folgezeit alles, hatte durch Jan-Philipp Helms (74.) und Hajdaraj (89.) noch Riesenchancen zum Ausgleich.

„Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, sagte Gästecoach Rouven Lütke: „Wir lassen einfach zu viele Chancen aus. Am Ende ist das sicherlich auch eine Frage der Qualität.“ Seine Mannschaft habe bis zum Ende alles versucht – „das Spiel war symbolisch für unsere ganze Saison“, konstatierte ein enttäuschter Lütke.

MTV Isenbüttel: Rang – Bartsch (53. Recklies), Gülabi, Purschke,

Jaesch (82. Raguse) – T. Gökkus (53. Kast) – Linde, Meinecke (82. Simon), Altmis – Hajdaraj, Sening (65. Helms).

Tore: 1:0 Wahlig (50.), 2:0 Vieira (60.), 2:1 Altmis (69.).

