Der Einsatz muss stimmen: Mathes Hashagen (rechts) und der MTV Gifhorn sind am Wochenende gleich in zwei Testspielen gefordert. Erst geht’s nach Bösdorf, dann zu Sajmir Zaimi (kl. Foto) und dessen SSV Kästorf.

Kästorf/Gifhorn. Der Oberligist spielt am Samstag in Bösdorf und am Sonntag beim SSV, wobei der Landesligist ersatzgeschwächt in die Partie gehen wird.