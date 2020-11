NFV-Kreis Helmstedt: Verzicht auf Ligenteilung ein Fehler?

Fünf Spiele hätten die meisten Fußballteams aus der Kreisliga und 1. Kreisklasse noch zu absolvieren gehabt, um die Hinrunde abzuschließen. Spiele, die ausnahmslos im November stattgefunden hätten – dem Monat, in dem aufgrund der verschärften Corona-Lage der Ball auf Amateurebene ruhen muss. Da es angesichts der abgesetzten Partien nicht leicht werden dürfte, die Saison zu Ende zu spielen, stellt sich die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, die Ligen zu teilen, wie es das Gros der weiteren Fußballkreise im NFV-Bezirk Braunschweig gemacht hat.

Detlef Voges räumt ein, „dass es schwierig werden dürfte, die im November abgesetzten Spiele nachzuholen und die Saison durchzukriegen“. Der Spielausschussvorsitzende des NFV-Kreises Helmstedt hatte sich wie fast alle Vereine auf dem Staffeltag im August dagegen entschieden, die 14er-Kreisliga sowie -Kreisklasse in zwei 7er-Staffeln aufzuteilen, „da wir in diesem Fall von Ende Oktober bis in den April hinein keinen Spielbetrieb mehr gehabt hätten. Im Nachhinein“, gibt Voges zu, „hätten wir vielleicht sagen müssen, dass wir uns mit einer Hinrunde mit nur sechs Spielen zufriedengeben“ – zumal es aufgrund der sich stetig verändernden Corona-Situation ungewiss sei, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden könne.

Einer, der sich in dieser Hinsicht bestätigt sieht, ist Ulf Wende. „Es hat sich das bewahrheitet, was ich damals schon gesagt habe“, erklärt der Co-Trainer des Kreisligisten TSV Danndorf. Bereits vor dem Saisonstart am 6. September hatte er im Gespräch mit unserer Zeitung seinen Unmut darüber geäußert, dass es nicht zu einer Aufteilung der beiden Ligen gekommen war. Was fast alle anderen Vereine dazu bewogen habe, sich für eine 14er-Staffel auszusprechen, könne Wende nicht sagen, vielmehr hätte sich der 56-Jährige eine Entscheidung vonseiten des NFV-Kreises gewünscht. Dem wirft Danndorfs Co-Trainer fehlende Flexibilität vor: „Wenn es diese Corona-Problematik gibt, muss ich doch darauf reagieren, indem ich für die Mannschaften weniger Spiele ansetze, auch, um die Gesundheit der Spieler zu schützen.“ Die Absetzung des letzten Spieltags vor dem Lockdown nennt Wende in dieser Hinsicht als positives Beispiel.

Genau wie Danndorfs „Co“ hält es auch Marco Behse für richtig, dass vor dem 9. Spieltag am vergangenen Wochenende der Cut gemacht wurde. „Es ist zwar eine nervige Situation für alle, weil wir nicht wissen, wann wieder Fußball gespielt werden kann, ich bin aber trotzdem tiefenentspannt“, betont der Spielertrainer des Helmstedter SV. Entspannt ist der HSV-Coach deshalb, da er sich durchaus vorstellen kann, dass die Spielzeit noch regulär beendet werden kann. Im Gegensatz zu Wende hält er den Beschluss pro 14er-Staffel für gerechtfertigt, „erst ab 18 Teams wäre es in Ordnung gewesen, die Liga aufzuteilen“.

Zwar glaubt Behse nicht daran, dass das Leder in diesem Jahr noch einmal rollen wird, und er hält es auch für unrealistisch, dass im

Februar Nachholspiele stattfinden werden, weil es im Kreis Helmstedt keine Kunstrasenplätze gibt. Der HSV-Spielertrainer hätte aber kein Problem damit, ab März häufiger im Rhythmus Sonntag-Mittwoch-Sonntag oder Sonntag-Freitag-Sonntag zu spielen. Auch gegen eine eventuelle Verlängerung der Saison spräche laut Behse nichts: „Wir haben jetzt eine so lange Winterpause, da wäre es meiner Meinung nach kein Problem, falls die Sommerpause dann kürzer ausfallen sollte.“

Voges ist mit Blick auf die Punktspiele weniger optimistisch. „Es wird schwierig, die Saison durchzukriegen“, meint der Spielausschussvorsitzende, „wir werden es aber versuchen – wenn auch nicht zwingend“. So könnten die drei Wochenenden vor dem planmäßigen Start ins neue Jahr (13./14. März) für Nachholspiele genutzt werden. Denkbar wäre auch – wie es Behse bereits angesprochen hat –, die Saison bis Ende Juni zu verlängern, oder, falls es gar nicht anders geht, nur die Hinrunde zu werten.

Keine Sorgen macht sich das Vorstandsmitglied des NFV-Kreises hinsichtlich der K.-o.-Wettbewerbe. Sowohl im A- als auch B-Pokal stehen noch die vier Viertelfinalbegegnungen, die zwei Halbfinals und das Endspiel an. Während das für den 29. November angesetzte Viertelfinale im B-Pokal entsprechend abgesetzt ist, könnte jenes im A-Pokal noch in diesem Jahr (12./13. Dezember) über die Bühne gehen, sofern das Infektionsgeschehen und die Wetterbedingungen es zulassen. Anderenfalls, so Voges, müssten diese Duelle im neuen Jahr als Wochentagsspiele nachgeholt werden.

Unnötig, wie Wende findet. Danndorfs Co-Trainer hätte es begrüßt, wenn die Verantwortlichen auch beim Thema Pokalwettbewerb eine andere Lösung gefunden hätten: „Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man die Pokalspiele an zwei bis drei Turnierwochenenden abhandeln und das Finale von mir aus ans Saisonende legen können.“

Ganz speziell stellt sich die Lage zudem für den TuS Beienrode dar. Aufgrund mehrerer Spielverlegungswünsche der Gegner hat der Kreisklassist als einziges Team erst fünf Partien absolviert und müsste laut Spielplan im Dezember noch viermal antreten – unter anderem am 18. und 20. Dezember.

Abgesehen davon, dass TuS-Coach Kevin Mann nicht davon ausgeht, dass in diesem Jahr noch gespielt werden kann, könnte das Heimspiel gegen den SV Esbeck am 13. Dezember wohl ohnehin nicht stattfinden, weil der Platz bis dahin noch nicht bespielbar sein dürfte. Bei der Sanierung des Sportplatzes im Juli/August war es nämlich zu Komplikationen gekommen, da der von der zuständigen Firma bestellte Lkw nicht nur Erde, sondern versehentlich auch noch Porzellan und Glas aufgeladen hatte. Der Mutterboden musste wieder abgetragen und der Rasen neu gesät werden – die Sanierung verzögerte sich.

Sollte auch der Trainingsbetrieb im November weiterhin untersagt bleiben, wäre laut Mann außerdem eine zusätzliche Vorbereitung nötig, um im letzten Monat des Jahres wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen zu können: „Das Verletzungsrisiko wäre sonst einfach zu groß.“ Als „ärgerlich, aber absehbar“ bezeichnet Beienrodes Trainer die derzeitige Corona-Pause, weshalb die Aufsplittung der Ligen auch für ihn eine gute Lösung gewesen wäre.