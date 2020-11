2:0-Sieg in Göttingen: Fahrlässiger MTV bleibt unbestraft

Im Strafrecht wird Fahrlässigkeit in einigen Fällen bestraft. Zum Glück galten diese Gesetze gestern nicht im übertragenen Sinne für die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn. Denn sie wurden beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg bei der SVG Göttingen nicht dafür bestraft, dass sie in der zweiten Hälfte geradezu fahrlässig beste Möglichkeiten zur Vorentscheidung ausgelassen hatten – und so bis in die Nachspielzeit zittern mussten.

Hier lief bereits die zweite Minute, ehe der eingewechselte Stefan Wolf von Erik Weinhauer auf die Reise geschickt wurde, frei auf SVG-Keeper Dennis Henze zusteuerte – und das Leder überlegt ins lange Eck zum 2:0 schob. „Ich bin absolut erleichtert. Der Sieg war ganz wichtig für uns“, meinte „Wollo“, der mit seinem Treffer dafür sorgte, dass Teamgefährte Lasse Denker erst einmal tief durchatmen durfte.

„Ich muss drei Dinger machen“, sagte Denker, der in Hälfte 2 für graue Haare auf Gifhorner Seite sorgte, als er gleich dreimal beste Chancen zum zweiten MTV-Treffer ausließ. Die 47. Minute: Cedric Schröder setzt Denker mit einem Außenrist-Pass in Szene, der alleine auf Henze zuläuft– und drüber schießt. Die 64. Minute: Wieder geht es für Denker alleine in Richtung Henze – diesmal scheitert er am Torwart. Die 74. Minute: 2-gegen-1-Situation für den MTV, Denker will querlegen auf den einschussbereiten Schröder, doch der Pass ist viel zu ungenau – Chance vertan.

Doch zurück zum Anfang: Vor 100 Zuschauern im ausverkauften SVG-Stadion waren es zunächst nur die Hausherren, die den Takt vorgaben – und gute Chancen besaßen: Ali Ismail (10., 25.) und Nicolas Krenczek (23., 28.) hätten die Göttinger in Führung bringen können. Auf der Gegenseite war Keeper Henze nur bei einem Flachschuss von Marius Martinowski (15.) gefordert. „Wir müssen nur diszipliniert bleiben. Das Tor fällt schon irgendwann“, rief SVG-Coach Dennis Erkner seinen Mannen zu. Doch es sollte anders kommen – gejubelt wurde auf der Gegenseite. Erik Weinhauer rutschte bei seinem Freistoß zwar aus, schoss das Leder jedoch an der schlecht postierten Mauer flach vorbei – und der MTV führte nach 40 Minuten plötzlich und glücklich mit 1:0.

In Durchgang 2 verpassten die Gäste gleich dreimal den Dolchstoß, ließen hinten aber kaum etwas zu. Das änderte sich aber in den Schlussminuten, als der MTV einen Pakt mit dem Aluminium schloss: Ein Kopfball von Steffen Doll klatschte an die Latte (84.), ein Schuss von Andre Weide (87.) an den Pfosten, und auch der Knaller von Justin Taubert (90.+4) landete nur am Gebälk. Dann war Schluss!

Der Sieg löste große Freude aus. So gelöst, so emotional hat man Trainer Michael Spies lange nicht mehr gesehen: Als „Joker“ Stefan Wolf in der Nachspielzeit mit dem 2:0 den „Deckel“ drauf machte auf den Sieg des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn bei der SVG Göttingen, da setzte der „Spieser“ zur Säge an und jubelte ausgelassen.

„Ich bin erleichtert. Wir haben gewusst, dass es ein enges Spiel wird“, meinte der MTV-Coach und gab zu: „Und es war ein ganz enges Spiel – mit einem glücklichen Sieger.“ Die 1:0-Führung zur Pause schmeichelte den Gästen – und das wusste ihr Trainer auch: „Wir hätten da auch durchaus hinten liegen können.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein Gifhorner „Problem seit Wochen“, so Spies. „Wir haben die Riesenchancen und machen das 2:0 einfach nicht. Wir müssen hier früher den Sack zumachen. Dann hätte das Spiel am Ende auch weniger Nerven gekostet“, konstatierte der MTV-Trainer: „Zum Glück haben wir die Idee gehabt, Stefan Wolf nachher reinzuschmeißen...“

MTV Gifhorn: Krull – Silva, Kemnitz, Upmann, Hashagen – Petry (70. Kolmer), Igbinoba – Denker (87. F. Schröder), Weinhauer, Martinowski – C. Schröder (85. Wolf).

Tore: 0:1 Weinhauer (40.), 0:2 Wolf (90.+2).