MTV Gifhorn: Ring frei für die doppelte erste Runde

Ring frei für Runde 1 – und das in doppelter Hinsicht: Der MTV Gifhorn erwartet im NFV-Pokal der Amateure am morgigen Mittwochabend (19.30 Uhr) den 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Die Qualifikationsrunde ist für den Fußball-Oberligisten der erste Pokaleinsatz in dieser Saison, zugleich ist das Spiel aber auch die erste Runde im Vergleich mit dem 1. FC Germania – am Sonntag gastieren die Gifhorner in der Liga im Egestorfer Stadion an der Ammerke.

„Im Pokal haben wir dieses Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Finale ist ja noch gar nicht so lange her…“, erinnert sich MTV-Trainer Michael Spies an den fulminanten Lauf seiner Mannschaft, der erst im Endspiel (2:3 gegen den MTV Eintracht Celle) am 22. August sein Ende fand. Deswegen wissen der MTV-Coach und sein Team auch nur zu gut „was für ein schöner Wettbewerb das ist. Die Mannschaft wird sich voll reinhauen.“ Einsatz und Leistung am Limit werden aber auch nötig sein, um gegen Egestorf/Langreder bestehen zu können. „Das ist eine absolute Topmannschaft, die sehr spielstark ist. Für mich sind sie in unserer Staffel der Favorit – vielleicht sogar neben Spelle in der ganzen Oberliga“, urteilt Spies. Egestorf verstehe es sehr gut, den Gegner im Spiel zu locken, um so Platz in den Halbräumen zu schaffen, der dann von den „brutal schnellen“ Spielern in Reihen der Germanen ausgenutzt wird. Im Umkehrschluss heißt das für die Gifhorner: „Wir müssen sehr, sehr diszipliniert spielen und konzentriert arbeiten.“ Solide Defensivarbeit könnte mit Blick auf die letzte Saison, der MTV gelangte durch vier Siege im Elfmeterschießen ins Finale, eigentlich ausreichen. Spies will es aber nicht auf die Lotterie ankommen lassen: „Das Quäntchen Glück hast du nicht immer.“ Gegen sehr kompakt verteidigende Egestorfer wird es auf die Kaltschnäuzigkeit bei eigenen Chancen ankommen – ein Attribut, dass die Schwarz-Gelben beim jüngsten Liga-Sieg (2:1 gegen Arminia Hannover) vermissen ließen. Mit Malte Leese wird ausgerechnet ein Spieler fehlen, der vorne die nötige Konsequenz an den Tag legen kann. „Er ist immer für ein Tor gut, kann gut Bälle festmachen – er wird uns fehlen“, meint der MTV-Trainer, der auch weiterhin auf die verletzten Charlie Kolmer und Luca Friederichs verzichten muss. „Aber ich vertraue darauf, dass die Spieler, die da sind, das sehr gut machen werden“, verweist Spies auf die Chance, sich auszuzeichnen und den Sieg in Runde 1 einzufahren: Um das nächste Pokalmärchen zu beginnen – und Selbstvertrauen für das Liga-Duell zu tanken. Die Qualifikationsrunde Mittwoch, 7. Oktober

Goslarer SC – FT B’schweig 0:7

Wolfenbüttel – Tündern 2:1

BW Lohne – Bersenbrück 0:1 Mittwoch, 14. Oktober

Rotenburger SV – Hagen/Uth.

Ramlingen-E. – Lupo Martini

MTV Gifhorn – Egestorf/Langr.

Ahlerstedt/Ott. – Heeslinger SC Mittwoch, 21. Oktober

Kickers Emden – VfL Oldenburg Das Achtelfinale

Die nächste Pokalrunde ist bereits ausgelost und terminiert. Gewinnt der MTV Gifhorn, geht es am Mittwoch, 28. Oktober, um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen den MTV Wolfenbüttel weiter. Die FT Braunschweig erwarten zeitgleich die SVG Göttingen, Lupo Martini Wolfsburg würde bei einem Weiterkommen parallel beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide antreten.