Zwei Siege zum Auftakt: BV Gifhorn spielt nervenstark

Mit zwei klaren Siegen hat der BV Gifhorn gleich zum Saisonauftakt seine Titelambitionen in der Badminton-Regionalliga untermauert. Gegen den Berliner SC und den SV Berliner Brauereien II gewann das Team jeweils mit 7:1. Trotz der klaren Ergebnisse lautete das Fazit von Mannschaftssprecher Dennis Friedenstab zu den beiden Spielen: „Wir waren nicht so richtig souverän, dafür aber sehr nervenstark.“ Damit bezog sich Friedenstab auf die insgesamt neun Matches an beiden Tagen, die erst im dritten Satz entschieden wurden. Hiervon gewannen die Gifhorner sieben. „Wäre das Spiel gegen den SV blöd gelaufen, hätte es auch 4:4 ausgehen können“, räumte er ein.

BV Gifhorn – Berliner SC 7:1. Der Saisonauftakt begann unglücklich für die Gäste. Anika Wintrich verletzte sich beim Einspielen und konnte nicht zum Damendppel antreten. Auch das Dameneinzel ging kampflos an Gifhorn – gut für die Punkte, aber ärgerlich für alle Beteiligten, denn so konnten auch BVG-Neuzugang Martina Nöst und Lea Dingler, die aus Österreich beziehungsweise Berlin angereist waren, nicht aktiv ins Geschehen eingreifen, sondern ihre Teamkollegen nur vom Rande aus anfeuern.

Die stellten jedoch schnell den Sieg sicher: Yannik Joop und Patrick Thöne behielten im 1. Herrendoppel mit 22:20 im dritten Satz die Oberhand. Marvin Schmidt und Thies Huth, ebenfalls ein Neuzugang, gewannen ihr Doppel glatt in zwei Sätzen. „Bei ihnen hat man gesehen, dass sie schon länger bei Turnieren und Meisterschaften als Doppel spielen. Das war echt stark“, lobte Friedenstab seine jungen Teamkollegen.

Mit sich selbst haderte er indes: „Ich bin irgendwie noch nicht wieder richtig drin“, sagte Friedenstab über seine unerwartete Dreisatzniederlage gegen den Berliner Ammon Kutay. Dafür präsentierten sich Schmidt und Youngster Holger Herbst, der erstmals in der Regionalliga ran durfte, in ihren Einzeln umso stärker – sie waren in jeweils drei Durchgängen erfolgreich. „Gerade Marvin hat im Einzel noch mal einen großen Schritt gemacht. Sein Angriffsspiel ist noch besser geworden, und hinten raus war seine Kondition ein großer Trumpf“, urteilte Friedenstab. Den siebten BVG-Punkt verbuchte das Mixed Patrick Thöne/Karen Radke.

Das Spiel kompakt:

1. HD: Joop/Thöne – Nieke/Schulze 19:21, 21:10, 22:20

2. HD: Huth/Schmidt – Xu/Munaf 21:16, 21:15

DD: Dingler/Nöst – Förschner/Wintrich 21:0, 21:0 (kampflos)

1. HE: Dennis Friedenstab – Ammon Kutay 21:19, 13:21, 20:22

2. HE: Marvin Schmidt – Sebastian Nieke 17:21, 21:13, 21:13

3. HE: Holger Herbst – Anton Gross 17:21, 23:21, 21:15

DE: Martina Nöst – Anika Wintrich 21:0, 21:0 (kampflos)

MX: Thöne/Radke – Munaf/Förschner 21:15, 21:17

BV Gifhorn – SV Berliner Brauereien II 7:1. Am Sonntag ging es noch umkämpfter zu. Schon die ersten beiden parallel stattfindenden Spiele waren echte Badminton-Krimis. Im 1. Herrendoppel zogen Friedenstab und Joop mit 16:21, 21:11 und 20:22 den Kürzeren, nebenan gestaltete Nöst ihr – nun auch sportliches – Debüt an der Seite von Dingler erfolgreicher. Nach Satzrückstand holte sich das Duo noch mit 21:16 und 21:18 den Punkt.

Anschließend brachten Schmidt und Huth im 2. Herrendoppel die Gifhorner mit 2:1 in Führung – erneut in überzeugender Manier. „Thies hat gezeigt, dass er ein Mega-Talent ist, im Doppel ist er wirklich saustark“, zeigte sich der BVG-Teamsprecher begeistert. Wie am Vortag hatte Friedenstab allerdings selbst wieder zu kämpfen. Gegen Till Borsdorf gelang ihm im ersten Satz wenig, speziell bei langen Schlägen fehlte ihm die Feinjustierung. Doch der Gifhorner schaffte im zweiten Satz die Kehrtwende und gewann noch 21:12 und 21:19.

Da parallel Martina Nöst ebenfalls mit Nervenstärke einen Comeback-Sieg feierte (16:21, 21:19, 21:19), fehlte nur noch ein Sieg zum Mannschaftserfolg. Den fuhren Thöne und Radke mit 23:25, 21:15, 22:20 im Mixed ein. Friedenstab: „Sie haben an beiden Tagen stark gespielt und gewonnen. Diese Aufstellung ist auch für die weiteren Spiele eine gute Option.“ Die Entscheidung war damit gefallen, Schmidt und Herbst sorgten mit überzeugenden, glatten Siegen noch für den 7:1-Endstand und machten den, so Friedenstab, „auch mit Blick auf das Spielverhältnis tollen Saisonstart“ des BVG perfekt.

Das Spiel kompakt:

1. HD: Friedenstab/Joop – Borsdorf/Siebold 16:21, 21:11, 20:22

2. HD: Schmidt/Huth – Mauer/Przywecki 21:16, 21:11

DD: Nöst/Dingler – Olesen/Reimers 17:21, 21:16, 21:18

1. HE: Dennis Friedenstab – Till Borsdorf12:21, 21:12, 21:19

2. HE: Marvin Schmidt – Florian Siebold 21:10, 21:7

3. HE: Holger Herbst – Karl Przywecki 25:23, 21:16

DE: Martina Nöst – Sophie Reimers 16:21, 21:19, 21:19

MX: Thöne/Radke – Mauer/Olesen23:25, 21:15, 22:20