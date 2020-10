Weiß ist heiß auf Rühens Topspiel gegen Wittingen

Den Vorwärtsgang will der SV BW Rühen (links) auch im Topspiel gegen den VfL Wittingen einlegen.

Gifhorn. Vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A hätte der Blau-Weiß Trainer am liebsten die Uhr vorgestellt, „damit es endlich losgeht“.

„Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät...?“: Diese Zeilen erklangen immer, wenn „Der rosarote Panther“ seine (Zeichentrick-)Arbeit auf dem TV-Bildschirm erledigt und die Kinder zum Lachen gebracht hatte. Und Matthias Weiß, der Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Blau-Weiß Rühen, hätte in dieser Woche nur allzu gerne „Paulchen Panther“ gespielt.

„Ich hätte am liebsten schon am Dienstag die Uhr vorgestellt, damit es endlich losgeht“, betont Rühens Coach mit Blick auf den Sonntag, auf das Spitzenspiel seiner Elf gegen den VfL Wittingen/Suderwittingen. Der ungeschlagene Tabellenzweite hat dann von 14.30 Uhr an den Klassenprimus aus der Brauereistadt zu Gast, der mit blütenweißer Weste nach Rühen reist. Vier Spiele, vier Siege, dazu mit 16 Treffern die torhungrigste Offensive der Liga – keine Frage, es ist schon ein dickes Brett, das die Mannen von Matthias Weiß da zu bohren haben. „Wittingen ist vorne sehr stark besetzt. Auf die beiden Stürmer müssen wir unbedingt aufpassen“, sagt Weiß, früher selbst Innenverteidiger in der Oberliga, und verweist auf die Torschützenliste, in der mit Lennard Emmermann (6 Treffer) und Marcel Liedtke (5) gleich zwei Wittinger an der Spitze zu finden sind. Zudem ist Weiß auch das bislang letzte Duell „noch immer im Kopf“: In der vergangenen Saison kassierten die Rühener in Wittingen „in einem verrückten Spiel“ eine 4:7-Niederlage. „Die Wittinger kommen schon als Favorit zu uns“, macht der SV-Coach deutlich. „Wir haben nichts zu verlieren. Uns hatte doch vor der Saison gar keiner auf dem Zettel“, sagt der Trainer. Für die Blau-Weißen ist das Gipfeltreffen zugleich der Auftakt von drei Heimspielen in Serie: Es folgen auf eigenem Platz noch die Partien gegen den SV Groß Oesingen und den Wesendorfer SC. „Wir wollen versuchen, bis Ende Oktober ungeschlagen zu bleiben“, meint Weiß schmunzelnd. Denn dann würde sein Team zugleich ja auch ungeschlagen überwintern. Die weiteren Partien am Sonntag: FSV Vorhop-Schönewörde – VfL Knesebeck, SV Westerbeck – SV Groß Oesingen, SV Osloß – Wesendorfer SC (alle 14.30 Uhr).