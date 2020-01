Dreifachsieg krönt Auftritt des RSV Löwe Gifhorn

Einen erfolgreichen Start in das neue Jahr erlebten die Kunstradfahrer des RSV Löwe Gifhorn: bei der 2. Runde des Bezirkspokals in Gieboldehausen. Die zehn Gifhorner sicherten sich nämlich einige vordere Platzierungen. Am besten lief es für die Juniorinnen vom RSV: Bei ihrem Dreifacherfolg...