MTV Gifhorn verbessert sich auf Tabellenrang 3

Der zweite Saisonsieg ist auf dem Konto: Die Basketballer des MTV Gifhorn setzten sich am Sonntag souverän mit 69:56 (18:17, 24:7, 16:16, 11:16) gegen den USC Braunschweig durch. Damit glichen sie nicht nur ihre Bilanz aus (zwei Siege, zwei Niederlagen), sondern zogen in der Tabelle auch am nun...