Ralf Ende übernimmt wieder das Ruder in Gamsen

Gamsen. Fußball-Bezirksliga: Der MTV will am Sonntag mit dem neuen, alten Trainer den ersten Saisonsieg holen.

Dass mit dem VfB Fallersleben am Sonntag (15 Uhr) eines der Teams der Stunde in der Fußball-Bezirksliga zu Gast sein wird, ist beim MTV Gamsen zurzeit nur eine Randnotiz. „Ganz klar: Wir schauen im Moment nur auf uns und wollen am Sonntag definitiv den ersten Saisonsieg einfahren“, erklärt Fußball-Abteilungsleiter René Dethlefs.

Nach der einvernehmlichen Trennung von Trainer Michael Müller habe die sportliche Leitung am Dienstag ein Gespräch mit der Mannschaft geführt. „Es war ein sehr guter, konstruktiver Austausch, von dem wir uns neuen Schwung erhoffen“, sagt Dethlefs. Zwar werden nach wie vor einige wichtige Spieler verletzungsbedingt fehlen. Der Vorstand hofft aber, dass die Mannschaft nun bereit ist, noch enger zusammenzurücken, „indem jeder für den anderen kämpft. Wir wünschen uns, dass die Köpfe wieder nach oben gehen“, so der Spartenleiter, der betont, dass all dies nicht im Geringsten als Vorwürfe in Richtung Müller verstanden werden solle.

Aber eine Veränderung auf der Trainerbank gehe immer auch mit der Herausforderung beziehungsweise Chance einher, sich neu empfehlen zu müssen oder zu können. Das, so Dethlefs, solle zusätzliche Motivation bei jedem Einzelnen freisetzen. Und er ergänzt: „Außerdem kann manchmal eine Kleinigkeit wie eine andere Ansprache ans Team schon einen großen Effekt haben.“

Wer diese Ansprache übernehmen wird, teilte der MTV am Donnerstagabend mit: Wie bereits vermutet, kehrt Ralf Ende auf die Gamsener Trainerbank zurück. Ende hatte die Mannschaft erst im Sommer an Müller übergeben – nun folgt der Wechsel zurück. Dethlefs erklärt, dass Ende schon das Abschlusstraining am Freitag leiten und am Sonntag versuchen wird, mit dem Team den Negativlauf zu stoppen. Dass dies schwierig werden wird, ist den Gamsenern klar – aufgrund der eigenen Situation, aber auch, weil Fallersleben mit der Empfehlung von vier Siegen in Serie anreist.