Derbyzeit! Gifhorns Volleyballer empfangen Gamsen

Zweiter Spieltag – erster Saisonhöhepunkt! In der Volleyball-Oberliga der Männer steigt am Sonntagmittag (12 Uhr) in der Flutmulde das Stadtderby, dem Gastgeber MTV Gifhorn und Aufsteiger MTV Gamsen völlig verschieden entgegenblicken. Im Anschluss daran treffen die Schwarz-Gelben noch auf den...