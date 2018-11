„Löwen“ müssen sich mit vier Punkten zufriedengeben

Auch am zweiten Spieltag der Radball-Oberliga konnte der RSV Löwe Gifhorn nicht in Stammbesetzung antreten. Weil Martin Kriebel noch nicht wieder fit war, sprang Lukas Lehrach in Süpplingen erneut als Torhüter ein. Gemeinsam mit Christian Kramer ergatterte er vier Punkte. „Im ersten Spiel waren die...