Braunschweig. Die Großveranstaltung des MTV Braunschweig findet in diesem Jahr am 7. Juni statt. Rund 10.000 Teilnehmer werden erwartet.

Das Schicksal meinte es in den vergangenen Jahren nicht gut mit den Organisatoren des Braunschweiger Nachtlaufs. Zuerst die Pandemie, die 2020 und 2021 für Absagen sorgte. Dann im Folgejahr die zaghafte Rückkehr der Veranstaltung nach dem Corona-Loch mit nur rund 5000 Teilnehmern. Und im vergangenen Sommer dann der Wetter-Gau: Starkregen, Überflutungen in der Innenstadt und letztlich auch hier: Absage und Verlegung der Großveranstaltung in den September hinein.