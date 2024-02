Braunschweig/Wolfsburg. Die Veranstaltungsreihe in 25 deutschen Städten soll Lust auf die EM machen. Der Startschuss erfolgt am Samstag in Wolfsburg.

DIe EM 2024 in Deutschland ist nicht mehr weit. Aber schon jetzt soll die Begeisterung für das Turnier bei Kindern geweckt werden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geht zusammen mit Sponsor Volkswagen in den nächsten drei Monaten bundesweit auf Kinderfußball-Tour. An 25 Standorten werden in Zusammenarbeit mit vielen Landesverbänden mehr als 11.000 fußballspielende Kinder im G-, F- und E-Jugendalter aus Amateurvereinen im Einsatz sein. Braunschweig und Wolfsburg sind zwei Stationen.

Auf den Plätzen an der Volkswagen-Arena in Wolfsburg fällt an diesem Samstag, 2. März, sogar der Startschuss für die Tour. Danach geht es an den Wochenenden Schlag auf Schlag weiter – vom brandenburgischen Neuruppin bis Bremen, von Kassel bis Dresden, von Chemnitz bis Karlsruhe, vom Amateursportplatz in Reken/Westfalen bis zum Gelände des FC Bayern München an der Säbener Straße. Abschluss der Tour ist am 8. Juni am DFB-Campus in Frankfurt am Main, sechs Tage vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der EM gegen Schottland in München. Braunschweig ist am Samstag, 6. April, an der Reihe.

Prominente Gäste aus dem Fußballbereich sind zu Gast

Auf der Kinderfußball-Tour sollen regelmäßig bekannte Gesichter aus der deutschen Fußballfamilie vertreten sein. Zum Auftakt in Wolfsburg haben sich für den Nachmittag Nationalspielerin Jule Brand, Andreas Rettig als DFB-Geschäftsführer Sport sowie die Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Marcel Schäfer und Michael Meeske, angekündigt. Gespielt wird bereits ab 9.30 Uhr.

Andreas Rettig, als Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG für die Nationalmannschaften zuständig, sagt: „Die Kinderfußball-Tour ist eines der schönsten DFB-Projekte für unsere jüngsten Fans im EM-Jahr. Das macht noch mehr Lust auf die Euro. Darüber hinaus werden die Festivals nochmal verdeutlichen, welchen Mehrwert die neuen Spielformen haben. Es gibt kaum etwas Schöneres als hunderte von Kids, die begeistert kicken, ständig den Ball am Fuß haben, Tore schießen, über Siege jubeln und sich über Niederlagen ärgern.“

Neue Spielformen im Kinderfußball stehen im Fokus

Im Rahmen der Tour wird an jedem der ausgewählten Standorte ein großes Kinderfußball-Festival ausgetragen, an dem Amateurvereine aus der Region mit ihren Teams teilnehmen. Dabei kommen die neuen Spielformen im Kinderfußball zum Einsatz, die ab Sommer deutschlandweit verbindlich gelten und kleinere Teams, kleinere Spielfelder und viele Ballaktionen für jedes Kind beinhalten. Pro Termin werden bei der Kinderfußball-Tour rund 450 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren am Ball sein.

Je nach Schauplatz ist weiteres Rahmenprogramm möglich. An einigen Standorten wird beispielsweise das DFB-Mobil vor Ort sein. Rund um die Festivals plant der DFB außerdem, über die Spieler Fairplay-Karten an die anwesenden Eltern zu verteilen, die auf deren Vorbildrolle auf dem Sportplatz hinweisen.