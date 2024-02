Braunschweig. Kinder und Jugendliche mit Handicap von der Oswald-Berkhan-Schule spielen mit einem vom BTHC gegründeten Team ein erstes Turnier.

Hockey gehört nicht gerade zu den kompliziertesten Sportarten. Das Regelwerk ist überschaubar. Aber auf Michelle und Ariane Claasen warten trotzdem immer wieder neue Herausforderungen. Die beiden Spielerinnen des Braunschweiger THC betreuen das vom Verein ins Leben gerufene Special-Hockey-Team für Menschen mit Handicap. Am 9. März soll die aus Schülern der Oswald-Berkhan-Schule bestehende Mannschaft bei einem Turnier beim Club an der Alster in Hamburg erstmals so etwas wie Wettkampferfahrung sammeln.