Braunschweig. Watenbüttels Tischtennis-Spielerinnen haben Verstärkung erhalten. Neuzugang Scholz bringt Bundesliga- und internationale Erfahrung mit.

Wenn ein Schlag mal daneben geht, findet sich im Gesicht von Vivien Scholz kaum Ärger oder Frust. Allenfalls ein ungläubiges Lächeln umspielt die Lippen der Tischtennis-Spielerin desTSV Watenbüttel. So als könne sie es gar nicht glauben, dass dieser Punkt diesmal nicht an sie gegangen ist. Denn ansonsten beendet die 26-Jährige auch in diesem Spiel die meisten Ballwechsel als Siegerin.