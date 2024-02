Braunschweig. Die Team von Trainer Oliver Janeczko schafft es beim Saisonfinale in Wiesbaden bis ins Halbfinale. Am Ende werden Floto & Co. Vierte.

Dramatisch wurde es für die Bundesliga-Bogenschützen des Schützenvereins Querum im Halbfinale des Saisonfinals in Wiesbaden: Gegen Niedersachsenkonkurrent Sherwood BSC Herne trumpfte das Team in der Stammbesetzung um Florian Floto, Thomas Hasenfuß und Heiko Keib zunächst souverän auf, sicherte sich die ersten beiden Sätze. Auch in Passe drei brachten es die Braunschweiger auf 59 Ringe, doch Herne schoss mit der Höchstzahl 60 noch einen mehr. Von da an zeigten die Querumer Nerven, gaben die vierte Passe her. Und als Keib im finalen fünften Satz den ersten Pfeil nur in die Sechs setzte, war das Duell schon fast verloren. Letztlich unterlag das Team, verpasste den Einzug in den Kampf um die Goldmedaille und wurde Vierter. Trotz einiger enttäuschter Gesichter zogen die Querumer Verantwortlichen am Ende ein positives Saisonfazit.