Braunschweig. Die Siegesserie der Braunschweiger Handballer geht weiter. Mit einem 36:30 gegen Magdeburg bauen sie ihre Tabellenführung sogar aus.

Erst in der vergangenen Woche haben die Handballer des MTV Braunschweig mit einem Sieg bei Empor Rostock die Tabellenführung in ihrer Drittliga-Staffel erobert. An diesem Wochenende haben sie ihren Vorsprung als neuer Spitzenreiter gleich mal ausgebaut. Während sie ihr Heimspiel gegen SC Magdeburg II mit 36:30 (18:16) gewannen, ließ Rostock ein zweites Mal in Folge Federn und verlor gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin mit 28:33. Damit ist der MTV dem Konkurrenten um Platz 1 nun um vier Punkte enteilt.