Braunschweig. Die MTV-Handballer können im Heimspiel gegen den SC Magdeburg II wieder auf die Dienste ihres Kreisläufers Tzoufras setzen.

Auf die Teilnahme am Auswärtsspiel in Rostock hatte Nikolaos Tzoufras zuletzt verzichtet. Wegen seiner schwangeren Frau war der griechische Kreisläufer des MTV Braunschweig nicht mit zum Spitzenspiel der 3. Handball-Liga an die Ostsee gereist. So kurz vor der Geburt wollte der 37-Jährige seine Frau nicht allein lassen und im Ernstfall einige Autostunden von zu Hause entfernt sein.