Braunschweig. Matti Quoll ist das größte Ski-Talent beim Braunschweiger SC 111 NN. Die Wochenenden verbringt die Familie meist in der alpinen Region.

„Ja, mei, wos moachts der denn hier. Wir foahrn doch oach nicht zum Segeln.“ Diesen Spruch in echter bayerischer Mundart bekam Michael Quoll bereits zu hören. Sein Sohn Matti hatte im österreichischen Kitzbühel für eine Überraschung gesorgt und ein Skiabfahrtsrennen im U12-Juniorenbereich gewonnen. Ein Deutscher auf dem Treppchen? Kommt öfter vor. Aber ein Norddeutscher? Das ist ungefähr so wie ein Bayer, der den Friesen bei einer Meisterschaft im Boßeln den Pokal wegschnappt. Kurz: eine Sensation. Doch der Erfolg war keine Eintagsfliege. Der 15-Jährige aus Braunschweig ist für den SC 111 NN regelmäßig bei Rennen am Start und gehört in Deutschland zu den Besten seines Jahrgangs.