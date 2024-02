Braunschweig. Nina Laudien ist nicht die Größte, aber sehr sprungstark. Die starke Form der Außenangreiferin ist ein Grund für den Höhenflug des USC.

Die Entwicklung von Nina Laudien ist wohl ähnlich sprunggewaltig wie sie selbst. Gerade drei Jahre ist es her, dass die 23-jährige Volleyballerin den Sprung aus der Bezirksklasse zum USC Braunschweig wagte. Was vor drei Jahren für Laudien galt, ist heute ein alter Hut. Denn die Sportmanagement-Studentin mischt aktuell die Regionalliga auf. Ganze acht Mal ging der Titel als MVP, als Most Valuable Player (wertvollster Spieler), in dieser Saison an sie – einsame Ligaspitze. Diese Auszeichnung nimmt nach jedem Spieltag der gegnerische Trainer vor. Die Auswahl führte in dieser Saison auf USC-Seite kaum an der in Meinerse geborenen Sportlerin vorbei.