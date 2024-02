Braunschweig. Routinier Stefan Spieweg ist für das USC-Team ein wichtiger Faktor. Gegen Tecklenburg gab es einen glatten Dreisatzsieg.

Der USC Braunschweig biegt mit einem Sieg auf die Zielgerade der Saison in der 3. Volleyball-Liga ein. Beim Dreisatzerfolg über die Tecklenburger Land Volleys (25:18, 25:21, 25:19) überzeugte die Mannschaft wieder, nachdem sie eine Woche zuvor durch ein ganz enges 2:3 (25:16, 25:22, 21:25, 15:25, 10:15) beim PTSV Aachen die vielleicht entscheidenden Punkte im Aufstiegskampf verspielt hatte. Was auffällt: Bei den Spitzenspielen kommt der USC oft ins Schlingern und kann die knappen Duelle einfach nicht für sich entscheiden. Umso mehr scheint da in den noch ausstehenden vier Partien der erfahrene Kapitän Stefan Spieweg gefragt.