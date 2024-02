Rostock/Braunschweig. Angeführt von MTV-Spielmacher Krause entthronen Braunschweigs Handballer Drittliga-Spitzenreiter Empor Rostock.

In den letzten Sekunden mussten die Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig doch noch einmal mächtig zittern: Ihr so starker Anführer Philipp Krause vergab 28 Sekunden vor dem Ende bei angezeigtem Zeitspiel die Entscheidung. Doch Empor Rostock machte nichts daraus, die Braunschweiger zogen ein Offensivfoul und bejubelten einen hauchdünnen wie verdienten 24:23 (11:10)-Erfolg, entthronten im Spitzenspiel den Spitzenreiter vor 2700 Zuschauern in dessen Hexenkessel und haben nun mit Blick auf die Aufstiegsrunde alle Trümpfe in der eigenen Hand.