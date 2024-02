Braunschweig. In der 2. Bundesliga unterliegen die Braunschweigerinnen gegen die Talents Bonn Rhöndorf mit 65:68 – weil die Details nicht stimmen.

Die Partie zwischen Braunschweig Lionpride und den Talents Bonn Rhöndorf war irgendwie ein Spiegelbild der Tabellensituation in der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen. Wie im Tableau ging es auch am Sonntag in der Sporthalle Alte Waage unheimlich eng zu – mit dem schlechteren Ende für die Braunschweigerinnen. Nach Verlängerung musste sich das Team von Trainer Christian Steinwerth mit 65:68 geschlagen geben.