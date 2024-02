Braunschweig. Das BTHC-Team erledigt seine Hausaufgaben am letzten Hallen-Spieltag mit zwei Siegen. Doch Klipper Hamburg gibt sich keine Blöße.

Bis zuletzt hofften die Hockey-Herren des Braunschweiger THC auf den Aufstieg in die 1. Hallen-Bundesliga. Seine Hausaufgaben erledigte das Team von Trainer Carsten Alisch am Doppelspieltag zum Saisonabschluss gewissenhaft: Einem 7:3-Erfolg beim DHC Hannover am Samstag ließ die Mannschaft am Sonntag einen knappen 5:4-Sieg über Rissen folgen. Allerdings: Für den Aufstieg reichte das nicht. Tabellenführer Klipper Hamburg kam nicht ins Stolpern, gewann seine beiden Partien souverän und verteidigte so bis zum Schluss Platz eins. Der BTHC will seine Aufstiegsmission dafür ab April in der Feldsaison zum Erfolg bringen.