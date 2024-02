Braunschweig. Beim Bundesliga-Turnier der Standard-Formationen in der VW-Halle bietet der Braunschweiger TSC eine herausragende Leistung.

Mit ganz viel Schwung tanzt der Braunschweiger TSC einer hoffnungsvollen Zukunft entgegen. Mit einer famosen Vorstellung beim Heimturnier in der Bundesliga der Standard-Formationen setzten die Weltmeister am Samstag in der Volkswagen-Halle abermals ein Ausrufezeichen und unterstrichen mit ihrem sehr jungen Team, dass die Spitze der Fahnenstange ihres tänzerischen Vermögens immer noch weiter nach oben verschoben werden kann.