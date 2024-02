Braunschweig. An diesem Wochenende könnte es mit den ersten Nachholspielen für Leiferde und Wenden losgehen. Ein Stimmungscheck bei den Vereinen.

Während sich Ligaprimus BSC Acosta mit einer Harzwanderung auf die Rückrunde einstimmte, gastierte Rautheim in Mannschaftsstärke bei den Basketball Löwen und dem MTV Braunschweig. Volkmarode forderte die Drittligahandballer gar in einem spaßigen Testspiel. Ganz und gar nicht spaßig war hingegen die Meldung, dass der VfL Leiferde beim Vorbereitungsspiel beklaut wurde. Viel ist also in der Winterpause rund um die Braunschweiger Bezirksligisten passiert. An diesem Wochenende wird es nun mitunter schon wieder ernst. Anlass für eine Lagemeldung aus den Vereinen.