Braunschweig. Weil seine Frau hochschwanger ist, verzichtet Kreisläufer Tzoufras auf die Fahrt mit den MTV-Handballern zum Topspiel nach Rostock.

Das ist schon eine ziemliche Schwächung für den MTV Braunschweig. Ausgerechnet im Spitzenspiel in Rostock müssen die Drittliga-Handballer auf einen ihrer stärksten Spieler in dieser Saison verzichten. Kreisläufer Nikolaos Tzoufras wird am Sonntag die Reise zum Auswärtsspiel an der Ostsee (Anwurf 16 Uhr) nicht antreten. Der ehemalige griechische Nationalspieler möchte bei seiner hochschwangeren Frau bleiben, weil die Geburt ihres Kindes kurz bevorsteht.