Braunschweig. Bei den A-Junioren-Fußballern von Eintracht Braunschweig hat sich in der Winterpause einiges getan. Am Samstag geht es zur Hertha.

Eintracht Braunschweigs A-Junioren sind das einzige NLZ-Team des Vereins, das in der höchstmöglichen Spielklasse antritt. Dadurch sind die immer wiederkehrenden Rufe nach Eigengewächsen, die den Sprung ins Senioren-Profigeschäft meistern, vor allem an den Junioren-Bundesligisten gerichtet. Da passt es, dass sich in der knappen Winterpause einige interessante Neuigkeiten zugetragen haben. Wir blicken auf die Pläne von Coach Jonas Stephan und auf Spieler, deren Namen sich die Eintracht-Fans abspeichern sollten.