Braunschweig. Die 22-jährige Amerikanerin hilft den Basketball-Löwinnen unter dem Korb. In Braunschweig hat sie sich auf Anhieb willkommen gefühlt.

Wenige Spieltage vor Saisonende geht es in der Nordstaffel der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen brutal eng zu. Ob die Reise für Eintracht Lionpride in die Abstiegsrunde geht oder doch womöglich gar mit Heimvorteil in die Aufstiegs-Playoffs – dazu wäre mindestens Platz vier in der Elferliga nötig –, lässt sich derzeit kaum prognostizieren. Nur ein Sieg macht im Moment den Unterschied zwischen Rang drei und Rang neun aus. Mit Gewissheit lässt sich allerdings sagen, dass die Löwinnen mit der Nachverpflichtung von Morgan Smith eine gute Voraussetzung geschaffen haben, die Saison erfolgreich zu beenden.