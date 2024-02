Braunschweig. Die Braunschweiger Weltmeister-Tänzer des BTSC sind am Samstag in der VW-Halle Gastgeber des Bundesliga-Turniers im Standard-Formationstanzen.

Die einen malen Bilder und stellen sie – sofern die Qualität höheren Ansprüchen genügt – bei einer Vernissage aus, damit jedermann in den Genuss dieser Kunst gelangen kann. Die anderen tanzen Bilder – und im Fall der höchsten Liga, so gut es hierzulande überhaupt möglich ist. Ebenfalls öffentlich. Damit jedermann in den Genuss dieses Sports kommen kann. Etwa beim Heimturnier des Braunschweiger TSC am Samstag in der Volkswagen-Halle (17.50 Uhr).