Braunschweig. Die Verteidigung der MTV-Handballer um Abwehrchef Mühlenbruch wird im Spitzenspiel bei Tabellenführer Rostock besonders gefordert sein.

Der Blick auf die Tabelle der 3. Handball-Liga Staffel Nord-Ost verrät eigentlich schon alles über den Charakter der Partie. Wenn die Mannschaft des MTV Braunschweig am Sonntag von 16 Uhr an bei HC Empor Rostock zu Gast ist, stehen sich der Tabellenzweite sowie der Spitzenreiter, also die beiden überragenden Teams der Liga, gegenüber. Beide haben 32:4 Punkte auf dem Konto und damit deutlichen Vorsprung auf die anderen Mannschaften, die ebenfalls auf die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 2. Liga hoffen.