Braunschweig. Braunschweiger Zweitliga-Baseballer rüsten für das Projekt Erstliga-Aufstieg ordentlich auf. Nachhaltigkeit ist ihnen dabei wichtig.

Mit diesem Kader und dieser großen Baseball-Expertise steigen die Baseballer der Braunschweig 89ers zum Favoriten Nummer 1 auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga auf: Mit der Verpflichtung des früheren Division-I-Spielers Roman Trujillo aus den USA ist ihnen ein echter Coup gelungen. Darüber hinaus kehren Aaron Toporek (ebenfalls USA) und der Japaner Shota Usada auch in diesem Jahr in die Löwenstadt zurück. Drei Imports - das ist ein echter Luxus in der 2. Liga. Und als würde das allein nicht schon die Ambitionen der 89ers genug untermauern, holen sie mit Evan Renner auch erstmals einen Coach aus den USA. Und auch wenn er nicht mitspielen wird, könnte sich das als die wichtigste Verpflichtung für den Klub herausstellen...