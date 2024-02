Braunschweig. Co-Trainer Finnmann wünscht sich den Aufstieg in die zweite Liga. Verantwortliche des Vereins sollen bereits mit Sponsoren reden.

Nach dem 3:0 Pflichtsieg gegen den TK Hannover (25:21, 25:22, 25:20) sind die Volleyballer des USC Braunschweig ihrem Ziel, in die zweite Liga aufzusteigen, einen Schritt näher gekommen. Durch den Heimsieg in der Tunica-Halle festigte das Team von Cheftrainer Timo Galland den zweiten Platz in der dritten Liga West. Die formstarken Kölner konnte das Team damit vorerst auf Distanz halten.