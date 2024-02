Braunschweig. Der Hallenhockey-Zweitligist aus Braunschweig feiert ein 9:3 gegen den Marienthaler THC. Viele Torchancen bleiben aber ungenutzt.

Von einer Krise wollten die Mannen des BTHC im Vorfeld der Partie nichts wissen, doch nur ein Punkt aus zwei Zweitliga-Spielen im Jahr 2024 war für die Braunschweiger Hallenhockey-Mannschaft, die den direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga anpeilt, natürlich zu wenig. Auch, wenn es mit dem THK Rissen und dem Klipper THC Hamburg die beiden anderen Spitzenteams der Liga gewesen waren, gegen die man die Siege verpasst hatte. Das 9:3 (7:2) im Heimspiel gegen den Marienthaler HTC brachte am Sonntag in der Sporthalle der IGS Weststadt nun aber endlich den ersten „Dreier“ im neuen Jahr. Allzu große Euphorie herrschte danach aber trotzdem nicht bei den Braunschweigern – wohl auch, weil in einer anderen Halle knapp 200 Kilometer nördlich der Tabellenführer Klipper, den es abzufangen gilt, seine Hausaufgaben machte.