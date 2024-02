Braunschweig. Das Lionpride-Team behält beim Tabellennachbarn in Grünberg die Nerven. Harriet Swindells und Morgana Sohn überragen für Braunschweig.

Ein Blick auf das Klassement der 2. Basketball-Bundesliga Nord der Frauen zeigt ein Bild, das man schon als spektakulär spannend bezeichnen könnte. Gerade einmal zwei Siege trennen den Tabellendritten und den Elften, also den Letzten der Elferstaffel. Bedeutet auch: Jedes Spiel zählt, jeder Sieg kann darüber entscheiden, ob eine Mannschaft nach der Hauptrunde Heimvorteil in den Playoffs besitzt oder aber in der Abstiegsrunde der drei schwächsten Teams antreten muss. Umso wichtiger war es, dass die Eintracht-Basketballerinnen das Duell gegen die Baskets Grünberg, vor dem Spiel Tabellennachbar und nun neues Schlusslicht der Liga, für sich entscheiden konnten. Auch wenn es einer Verlängerung bedurfte, ehe die Braunschweigerinnen mit dem 73:68 (65:65, 36:33) den Auswärtssieg endlich klargemacht hatten.