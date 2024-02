Braunschweig. In der zweiten Basketball-Liga der Frauen trennt den Vierten und den Letzten sowie dessen Kellerduell-Gegner Braunschweig nur ein Sieg.

Auf den ersten Blick sieht die Lage bedrohlich aus. Weil der Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Liga Nord so eng wie selten zuvor ist, könnten sich Eintracht Braunschweigs Basketballerinnen erneut in der Abstiegsrunde wiederfinden, statt mit dem Erreichen der Play-offs aller Sorgen ledig zu sein – was sie unbedingt vermeiden wollten.