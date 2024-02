In der vergangenen Hallensaison traten Timo Stassek (hinten rechts) und Fabian Mund (Zweiter von links) mit dem BTHC noch gegen das Spitzenteam des Harvestehuder THC in der 1. Bundesliga an. Ziel in dieser Saison ist die Rückkehr ins Oberhaus. © regios24 | Stefan Lohmann