Paris. Der Kämpfer der Academia Braunschweig setzt sich in seiner Klasse durch. Für Furore sorgte eine Familie, die drei Medaillen gewann.

Der Braunschweiger Jakob Müller hat sich bei den Europameisterschaften der International Brazilian Jiu-Jitsu Federation in Paris, die vom 20. Januar bis zum 27. Januar stattfanden, eine Goldmedaille erkämpft. Er siegte in vier Kämpfen durch Aufgabe der Gegner und sicherte sich damit den Europameistertitel im Mittelgewicht der Blaugurte. Müller ist gemeinsam mit der „Academia Braunschweig“ in Paris angetreten. Insgesamt kürten die Veranstalter mehrere hundert Europameister. Die hohe Titelanzahl kommt dadurch zustande, dass Titel für jede Gurtfarbe, Männer und Frauen, Alters- und Gewichtsklassen vergeben werden. Die European IBJJF Jiu-Jitsu Championship ist die größte Jiu-Jitsu Veranstaltung Europas.