Braunschweig. Die Uefa hat im Vorfeld der EM 2024 einen Fonds aufgelegt. Auch in Braunschweig wollen Klubs klimafreundliche Maßnahmen realisieren.

Gut 130 Tage noch – dann beginnt in unserem Land die Fußball-Europameisterschaft 2024. Ein großes Spektakel soll es werden. Allerdings sind Großveranstaltungen immer auch mit Belastungen für das Klima verbunden. Um die Nachhaltigkeitsbilanz der EM so positiv wie möglich zu gestalten, können Amateurvereine jetzt bei Umweltprojekten mit ins Boot springen – und gleichzeitig etwas für die Zukunftsfähigkeit ihrer eigenen Anlage tun. Auch Vereine aus der Braunschweiger Region sind somit dazu eingeladen, Fördermittel abzuschöpfen und den eigenen CO 2 -Fußabbruck zu reduzieren.