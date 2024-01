Braunschweig. Mit Marc Wiebeck und Ali Atoui gehen ein Trainer und ein Aktiver in das Kräftmessen mit der internationalen Konkurrenz in Thailand.

Das Lumpinee-Stadion in Bangkok ist für Fans des Thaiboxens so etwas wie das Wembleystadion in London oder das Camp Nou in Barcelona für Fußballfans: eine Art Mekka, ein Ort mit ungeheurer Anziehungskraft. Für einen Braunschweiger geht deshalb ein Traum in Erfüllung, wenn er am Donnerstag die Eröffnung der Thaibox-WM als Trainer der deutschen Nationalauswahl live vor Ort mitverfolgen kann. Marc Wiebeck betreut mit Ali Atoui sogar einen Schützling aus der Löwenstadt, der in der Klasse bis 63,5 Kilogramm um die bestmögliche Platzierung kämpfen wird.