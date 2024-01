Braunschweig. Braunschweigs Drittliga-Handballern gelingt in Leipzig ihr 13. Sieg in Folge. Dazu patzt die Konkurrenz im Kampf um Platz 2.

Die Handballer des MTV Braunschweig scheinen auf dem Weg in die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga kaum noch aufzuhalten zu sein. In Leipzig, bei der Bundesliga-Reserve von SC DHFK, feierte die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow am Sonntagnachmittag mit einem souveränen 37:31 (19:15) den 13. Drittliga-Sieg in Serie. Und da mit Altenholz einer der Hauptkonkurrenten um den zweiten Tabellenplatz, auf dem die Braunschweiger stehen, durch eine Niederlage bei Eider Harde erneut patzte, stellt sich die Frage, wer dem MTV im Kampf um Rang 2 überhaupt noch gefährlich werden kann.