Braunschweig. Vater und Sohn sprinten um die schnellste Zeit und deutsche Spitzenplätze – was die Familie antreibt und was ihr fehlt in Braunschweig.

Ist es der Ehrgeiz des Vaters, der die Povels infiziert hat, oder eher der Erfolg des älteren Sohnes? Egal. Jedenfalls betreiben Vater Christian, Mutter Judith, Philipp, der am Dienstag 15 Jahre wurde, Moritz (12) und Lina (8) bei Eintracht Braunschweig Leichtathletik als richtigen Familiensport, und zwar leistungsmäßig.