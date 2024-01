Braunschweig. Normalerweise kommentiert Fred Lorenz die Spiele von Eintracht für Sehbehinderte - nun ist er auch bei der Handball-EM im Einsatz.

Nach dem Spiel der deutschen Handballer gegen Island am Donnerstagabend musste auch Fred Lorenz einmal tief durchatmen. Das war knapp und sehr wichtig, weiß der Lehrer vom Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasium über den 26:24-Sieg der Nationalmannschaft im ersten Hauptrundenspiel der Heim-Europameisterschaft. Bei einer Niederlage wäre das Halbfinale für Andreas Wolff und Co. beim Turnier in der Heimat in sehr weite Ferne gerückt.