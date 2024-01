Braunschweig. Die Braunschweigerinnen vergeben einen Matchball im direkten Duell gegen Bremen. Am Sonntag steht dann der Abstieg in die 2. Liga fest.

Trauer und Enttäuschung bei den Hockeyspielerinnen von Eintracht Braunschweig: Nur einen Punkt hätten die Blaugelben am letzten Wochenende der Hallenhockey-Bundesliga gebraucht, um den Klassenerhalt endgültig festzuzurren. Mit sechs Zählern Vorsprung, aber dem schlechteren Torverhältnis gegenüber Tabellenschlusslicht Bremer HC waren sie in die beiden finalen Spiele gegangen. Doch sowohl das direkte Duell gegen Bremen (5:7) am Samstag in Braunschweig als auch die Auswärtspartie am Sonntag beim Club an der Alster (1:9) ging verloren. Und die Bremerinnen? Die nahmen das Selbstvertrauen aus dem Sieg in der Löwenstadt mit und gewannen auch ihr Heimspiel gegen Großflottbek. Erst in der 58. Minuten fiel das 2:1-Siegtor für den BHC, das die Löwinnen nach nur einem Jahr Erstklassigkeit zurück in die 2. Liga schickte.