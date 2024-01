Braunschweig. Braunschweigs Drittliga-Handballer absolvieren eine eher ungewöhnliche Vorbereitungseinheit – gegen Volkmarodes Bezirksliga-Fußballer.

Am Ende war das Ergebnis eindeutig und so gar nicht nach dem Geschmack der Bezirksliga-Fußballer vom SC Rot-Weiß Volkmarode, weswegen ihr Abteilungsleiter Uwe Scholz erst einmal gleich eine zügige Revanche von den Handballern des MTV Braunschweig forderte. Diese hatten die Bezirksliga-Kicker zuvor auf deren eigenem Terrain geschlagen. 8:5 hieß es am Donnerstag nach einer guten Stunde in der Sporthalle Ottenroder Straße für die Sportler, die den Ball eigentlich immer in der Hand halten, genau das diesmal aber nicht durften.