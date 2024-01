Braunschweig. Am Wochenende stehen die letzten Erstliga-Partien in der Halle an. Das Heimspiel am Samstag in Lehndorf ist besonders wichtig.

Für die Hockeyspielerinnen von Eintracht Braunschweig ist die Hallensaison in wenigen Tagen bereits beendet. Es wäre schon bitter, wenn die Braunschweigerinnen doch noch an ihrem Saisonziel, dem Klassenerhalt, scheiterten, denn mit sechs Zählern Vorsprung auf den noch punktlosen Tabellenletzten Bremer HC ist das Abstiegsgespenst eigentlich schon fast vertrieben. Allerdings wirklich nur fast, denn sollte die Eintracht am Samstag in der ungewohnten Lehndorfer Sporthalle im direkten Duell gegen die Bremerinnen unterliegen, könnte es noch einmal richtig eng werden. Denn während die Blaugelben am Sonntag zum starken Club an der Alster reisen, empfängt Bremen im letzten Saisonspiel den schon eher schlagbaren Großflottbeker THGC. Und bei Punktegleichheit müssten am Ende wegen ihres schlechteren Torverhältnisses die Löwinnen absteigen.