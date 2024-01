Braunschweig. Braunschweigs Drittligist hat nach der Weihnachtspause das Training wieder aufgenommen. In zwei Wochen beginnt wieder der Liga-Alltag.

Genau drei Wochen hatten die Handballer des MTV Braunschweig zuletzt Zeit, eine erfolgreiche Hinserie in der 3. Liga Revue passieren zu lassen. Am vergangenen Samstag stand die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow dann bereits wieder auf der Platte. Allerdings nicht wegen eines Trainings oder Testspiels. Die Braunschweiger wirkten als Demonstrationsteam bei einem Schiedsrichter-Lehrgang in Hildesheim mit.